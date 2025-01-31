Съемочная группа «Известий» попала под атаку ВСУ в Курской области

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Журналисты снимали дома, сожженные боевиками ВСУ при отступлении.

Фото, видео: Епанчинцев Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

В Курской области под обстрел украинской артиллерии и FPV-дронов попала съtмочная группа корреспондента «Известий» Владислава Харченко. Все произошло в селе Плехово, освобожденном несколько недель назад.

Наши коллеги снимали дома, сожженные боевиками при отступлении, и занимались фиксацией других преступлений ВСУ. В этот момент в небе завис украинский дрон-разведчик, а затем журналистов атаковали FPV-дроны.

Съемочная группа спустилась в подвал. А когда вернулась на улицу, в небе вновь появились дроны-разведчики, и боевики стали стрелять из гаубиц. К счастью, никто не пострадал.

«Прилетел FPV в крышу дома. Пробил ее. Вот дыра. Сейчас все в извести, в пыли, но морпехи продолжают работать», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Линия фронта проходит сейчас всего в нескольких километрах от окраины Плехово. Противник обстреливает наши позиции из соседнего села Гуево. Но скоро и этот населенный пункт будет освобожден.

Под контролем наших военных там находится уже несколько опорных пунктов. А морские пехотинцы Каспийской флотилии каждый день продвигаются вперед.

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