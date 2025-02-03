Заморозки до -10 и гололед: МЧС сообщило о непогоде в Петербурге
В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Петербурга
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Накануне в городе шел мокрый снег.
Жителей Петербурга предупреждают о гололедице.Экстренное оповещение о непогоде распространило МЧС.
Накануне в городе шел мокрый снег, а ночью подморозило. Тротуары и дороги превратились в каток. Автомобилистов просят снизить скорость и увеличить дистанцию. Синоптики подсчитали: с начала года петербуржцы видели солнце всего 13 часов.
Зато было очень тепло — средняя температура января оказалась положительной. Но уже к середине недели в городе сильно похолодает — погоду начнет определять антициклон. Осадки прекратятся полностью, а температура опустится до минус 10 градусов по Цельсию.
- 3 февр
- Нашествие саранчи угрожает 21 региону России из-за аномальной погоды
- 3 февр
- «Тройка самых жарких»: Вильфанд поделился температурными прогнозами на 2025 год
- 2 февр
- После аномально теплой зимы: синоптик спрогнозировал ранний приход лета в России
- 2 февр
- Вильфанд рассказал о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо
- 31 янв
- Она вернется. Москву ждут морозы после «вишневой» зимы
- 30 янв
- Затопленные трассы и железные дороги: Францию парализовало из-за штормов
- 29 янв
- В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений
- 29 янв
- Дома скрылись под сугробами, а поезд пришлось откапывать: непогода застигла Сахалин
- 29 янв
- Оттепель в Москве сменится морозами в начале февраля
- 28 янв
- Снег полностью растаял в Москве и в Подмосковье
Читайте также
69%
-0.20 102.13
-0.65
Нашли ошибку?