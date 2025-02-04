Погода не для прогулок: мощная буря оставила половину Ленобласти без света

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Половина сел Ленинградской области без света после снежной бури

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Коммунальные службы расчищают дороги от снега.

В Ленинградской области полсотни сел без света. Регион накрыла мощная снежная буря — она валила деревья и срывала провода.

Сильнее всего от разгула стихии пострадал Тихвинский район. Там уже работают аварийные бригады.

Тем временем коммунальные службы расчищают дороги от снега. Они уже убрали сотни поваленных деревьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки на Сахалине выпало больше метра осадков. В итоге — сугробы выше человеческого роста, а многоэтажки скрыты по балконы второго этажа. Автодвижение остановлено, аэропорты парализованы, а в горах — лавинная угроза. И пока стихия отступать не собирается.

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