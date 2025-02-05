Владимир Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Курской области Александром Хинштейном поддержал введение льготной ипотеки в регионе. Она будет работать по аналогии с дальневосточной ипотекой.

Хинштейн отметил, что сегодня беспрерывно идет выдача сертификатов на жилье — все, кто обращаются с просьбой обеспечить их крышей над головой, получают ее. Однако проблема заключается в том, что объем строящегося в Курской области жилья сегодня значительно ниже, чем потребности населения.

«Мы сделали расчеты, мы понимаем, что те, кому сертификаты положены, те, кто их получат, сегодня, исходя из объемов строительства, просто физически их на территории региона не реализуют. Что в этой связи, Владимир Владимирович, я бы предложил и просил поддержать. Вместе с Дом. РФ, вместе с Минстроем России мы проработали возможность реализации программы, в первую очередь по строительству малоэтажных, коттеджных поселков, поселков ИЖС обеспеченных какой-то инфраструктурой, социальной в том числе», — объяснил врио главы Курской области.

По его словам, это важно еще и потому, что те из людей, кто не готов ждать возможности вернуться домой и хочет реализовать сертификат сегодня, далеко не всегда готов покупать жилье в городе, тогда как основной объем стройки идет именно в Курской агломерации. Предложенный же Хинштейном подход позволит начать развивать непосредственно районы Курской области. И ключевым инструментом здесь будет введение льготной ипотеки по аналогии с программой, которая сегодня уже действует на Дальнем Востоке.

Владимир Путин оценил идею и пообещал поддержать ее реализацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной.