Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 57 0

Президент РФ велел в первую очередь озаботиться проблемами

Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Курской области очень сложная. Во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном российский лидер выразил свою обеспокоенность событиями, происходящими на территории, подвергшейся атаке украинских нацистов.

«Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что я тогда просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много. Это самое главное», — заявил собеседнику глава государства.

По словам Владимира Путина, сегодня важнее всего сконцентрироваться на проблемах, с которыми приходится ежедневно сталкиваться людям на оккупированных боевиками ВСУ территориях.

Помимо прочего, президент также пообещал, что в скором времени поручит правительству заняться разработкой программы по восстановлению Курской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья, пострадавших от атаки ВСУ.

Тема:
Курская область
5 февр
Владимир Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
5 февр
Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья
5 февр
ВСУ потеряли до 325 боевиков на курском направлении за сутки
4 февр
Армия России за сутки отразила три контратаки ВСУ в Курской области
4 февр
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 345 человек
4 февр
Расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области
4 февр
Изнасилования и пытки током: боевики ВСУ дали показания о своих преступлениях
3 февр
Дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области
3 февр
Море западного оружия: что происходит в освобожденном селе Плехово
2 февр
Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны
-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
Фиброз печени и либидо: что скрывается за этой взаимосвязью
21:20
Более 9,7 тысячи фонарей установили в московских дворах в 2024 году
21:12
Владимир Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
21:10
Случай не единичный: почему бывшие партнеры Бузовой сразу заводят детей
21:02
Ксения-полузимница: традиции и верования в Аськин день
20:49
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год