Гладков: в районе села Логачевка погибли три человека в результате атаки ВСУ

Среди жертв есть ребенок.
Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц
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В Белгородской области в районе села Логачевка в результате атаки ВСУ погибли три человека. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Среди погибших был ребенок.
«В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — написал глава региона.
В селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани.
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