Бузова сделала «сюрприз» фанатам: звезда решительно поменяла образ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Ольга Бузова удивила подписчиков в соцсети резкой сменой имиджа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; Telegram/ Ольга Бузова /byzovahouse5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Певица отрезала эффектное каре.

Не так давно телеведущая и певица Ольга Бузова пропадала из социальных сетей, поскольку находилась в импровизированном отпуске в Марокко. После отдыха звезда успела отметить премьеру клипа на песню «Неверная», а 8 февраля выступила на сцене Big Love Show, который ежегодно проходит в Москве.

Бузова также неожиданно подогрела интерес своей аудитории в соцсетях, заявив, что их ожидает скорый «сюрприз».

В своем Telegram-канале звезда поделилась резкой сменой имиджа. Она сделала новую прическу. Теперь у Ольги каре.

«В любой непонятной ситуации делай каре», — сообщила она в личном блоге.

На видеоролике по эмоциям дивы шоу-бизнеса видно, что она и сама удивлена от быстро принятого шага.

Подписчики знаменитости крайне позитивно оценили ее преображение.

«Так точно, каре всегда поможет»;

«Прям ностальгия по 2016 — это прям ваша прическа, топ»;

«Олечка ты лучшая! Красота»;

«Будем следовать твоему совету!» — написали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова отреагировала на новость о том, что ее бывший жених исполнитель Дава скоро станет отцом. Она также не раз сообщала, что и сама в ближайшее время хотела бы стать матерью.

Тема:
Ольга Бузова
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