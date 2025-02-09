Бузова сделала «сюрприз» фанатам: звезда решительно поменяла образ
Ольга Бузова удивила подписчиков в соцсети резкой сменой имиджа
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; Telegram/ Ольга Бузова /byzovahouse5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица отрезала эффектное каре.
Не так давно телеведущая и певица Ольга Бузова пропадала из социальных сетей, поскольку находилась в импровизированном отпуске в Марокко. После отдыха звезда успела отметить премьеру клипа на песню «Неверная», а 8 февраля выступила на сцене Big Love Show, который ежегодно проходит в Москве.
Бузова также неожиданно подогрела интерес своей аудитории в соцсетях, заявив, что их ожидает скорый «сюрприз».
В своем Telegram-канале звезда поделилась резкой сменой имиджа. Она сделала новую прическу. Теперь у Ольги каре.
«В любой непонятной ситуации делай каре», — сообщила она в личном блоге.
На видеоролике по эмоциям дивы шоу-бизнеса видно, что она и сама удивлена от быстро принятого шага.
Подписчики знаменитости крайне позитивно оценили ее преображение.
«Так точно, каре всегда поможет»;
«Прям ностальгия по 2016 — это прям ваша прическа, топ»;
«Олечка ты лучшая! Красота»;
«Будем следовать твоему совету!» — написали они.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова отреагировала на новость о том, что ее бывший жених исполнитель Дава скоро станет отцом. Она также не раз сообщала, что и сама в ближайшее время хотела бы стать матерью.
- 6 февр
- «Подарю тебе чудо»: Бузова отреагировала на новость о будущем отцовстве Давы
- 5 февр
- Случай не единичный: почему бывшие партнеры Бузовой сразу заводят детей
- 4 февр
- «Слезы катятся от радости»: Мари Краймбрери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой
- 26 янв
- «Голова загружена капитально»: Ольга Бузова намерена пропасть из соцсетей
- 22 янв
- Под каблуком Костенко? Тарасов отказался участвовать в шоу, которые ведет Бузова
- 22 янв
- У Ольги Бузовой новая любовь: почему теледива скрывает личность ухажера
- 15 янв
- Новый роман Давы: певец больше не скрывает отношения с Мари Краймбрери
- 15 янв
- «Это твои проблемы»: что Бузову отталкивает в ухажерах
- 14 янв
- Проплакала весь концерт: Ольга Бузова рассказала об исполнении мечты
- 10 янв
- «Мне все равно, кем он работает»: мать Бузовой о новом избраннике дочери
Читайте также
80%
0.37 101.22
0.54
Нашли ошибку?