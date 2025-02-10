Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил взводный опорный пункт и укрытия ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около 6 километров. Это позволило значительно продвинуться вперед штурмовым группам группировки войск «Запад» на одном из направлений.

В ходе воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было выявлено сосредоточение живой силы противника на укрепленных позициях. Получив координаты целей, расчет тяжелой огнеметной системы совершил марш на огневую позицию, осуществил наведение установки на цель и произвел залп снарядами по позициям националистов.

Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление. Уничтожают все живое.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.