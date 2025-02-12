Российские танкисты уничтожили «опорник» ВСУ под огнем врага. Лучшее видео из зоны СВО
Корректировку огня вели операторы беспилотников группировки войск «Центр».
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Танкисты группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» заранее выявили огневые точки противника. Танкисты, получив координаты цели, используя складки местности, под постоянным огневым воздействием со стороны боевиков ВСУ, вышли на огневую позицию и успешно уничтожили опорный пункт на дальности до пяти километров.
Корректировку огня вели операторы беспилотников группировки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 12 февр
- Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении
- 11 февр
- «От слова отец»: в Приморье простились с погибшим в Курской области вице-губернатором
- 11 февр
- «Полмиллиона единиц оборудования»: Путину доложили о помощи бойцам СВО от Калужской области
- 11 февр
- Генпрокурор Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО
- 11 февр
- Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя РФ
- 11 февр
- Российская авиация уничтожила технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 февр
- Цель уничтожена — экипаж вертолета Ка-52м выполнил боевую задачу. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 февр
- Российские огнеметчики уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 февр
- Маскировка не спасла боевиков ВСУ о удара пушек «Гиацинт-С». Лучшее видео из зоны СВО
- 9 февр
- ВС РФ освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР
Читайте также
92%
-0.98 99.20
-1.30
Нашли ошибку?