Жители Дзержинска отказались эвакуироваться вглубь Украины
Мирные граждане ждали, когда армия России возьмет город.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жители освобожденного Дзержинска в ДНР отказывались ехать на Украину. Об этом рассказали наши артиллеристы, которые участвовали в боях за населенный пункт.
Люди предпочли остаться в городе, ожидая российскую армию. Как только удалось обеспечить безопасность жителей, в тыл вывезли стариков и детей.
«Ребенок пил сок и молоко из пакетиков, одновременно… У меня у самого есть дети, да и у каждого у нас есть дети, и это очень… Этот ребенок был рад нашим укрытиям, кто-то дал яблочко, кто-то шоколадку, кто-то конфетку для ребенка», — со слезами на глазах рассказал старший стрелок Евгений Пономаренко.
Жители Дзержинска рассказали военным, что украинские боевики, угрожая оружием, заставляли их покинуть подвалы и бомбоубежища, а в укрытиях оборудовали свои позиции. При этом, чувствуя скорый провал обороны, ВСУ срывали злость, устраивая обстрелы мирных.
- 13 февр
- За месяц ВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область
- 13 февр
- Армия России освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР
- 13 февр
- Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Экипаж Ка-52м уничтожил огневые точки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Оборонялись семь дней: российские штурмовики неделю отбивали «опорник»
- 12 февр
- Российские зенитчики прикрыли атаку мотострелков. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 февр
- Плана нет: Трамп блефует, что готов к переговорам с Путиным
- 12 февр
- Российские танкисты уничтожили «опорник» ВСУ под огнем врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 февр
- Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении
- 11 февр
- «От слова отец»: в Приморье простились с погибшим в Курской области вице-губернатором
Читайте также
85%
-1.75 98.01
-1.19
Нашли ошибку?