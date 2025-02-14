На выходных в Москву придут февральские морозы

К счастью жителей столицы, заморозки не продлятся долго.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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На выходных Москву накроют февральские морозы — температура воздуха в столице опустится ниже климатической нормы. Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, москвичам и гостям столицы стоит готовиться к минус 15 градусам мороза.
«В воскресенье–понедельник, примерно на 4–4,5 и даже 5 градусов температура будет ниже нормы. Настоящая хорошая зима. Действительно, 18 градусов — это вполне заметное понижение температуры. Кстати говоря, существенно морозы не ослабнут и в течение следующей недели», — сообщает синоптик.
К счастью, непогода ограничится только заморозками и обойдется без снегопадов и метелей. По прогнозам специалистов, максимальная высота сугробов вряд ли превысит пять сантиметров.
Напомним, что январь 2025 года выдался аномально теплым — погода в столичном регионе установила сразу несколько температурных рекордов, а в некоторых районах города из-за резкого потепления даже распустились подснежники, опередив природу на несколько месяцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ряд российских регионов готовится к паводкам.
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