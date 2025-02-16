За минувшую неделю наши войска нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по Украине, выбивая газо-энергетическую инфраструктуру, которая питает объекты украинского ВПК, а также напрямую склады и заводы. В том числе прямо в Киеве.

При этом наши штурмовые части планомерно наступают, освободив за неделю шесть населенных пунктов. Один из них, село Дачное находится у основания нового котла, где оказались отступающие после потери Курахово части ВСУ.

Там и до Днепропетровской области уже рукой подать. Так что и на территории этого украинского региона уже начали поражать цели наши дронщики, уничтожая позиции и технику врага. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Орудие заряжено, командир получает координаты цели. Танки группировки войск «Центр» посылают снаряд за снарядом за город Дзержинск, который теперь контролирует наша армия.

Примерно в это же самое время бойцы группировки «Юг» запускают в небо дрон. Он настигает вражеский бронетранспортер, бьет прямо в десантное отделение.

Продвижение нашей армии все дальше на Запад идет нарастающим темпом. Враг отступает. На днях взяли Дачное — важный населенный пункт на дороге от Курахово к Запорожью. За Дачное бились месяц. Враг очень не хотел его оставлять. Но село обошли с двух сторон и даже ворвались в него с тыла.

«Были задачи, когда мы заходили за передний край противника, за его передовые позиции, и минировали заранее места, по которым ездит техника противника. И противник был шокирован такими маневрами», — рассказал командир роты, военнослужащий ВС РФ, с позывным «Абхаз».

Беспилотники, свои и чужие, летали роями. Дело дошло до того, что штурмовикам приходилось вплотную подбираться к огневым точкам ВСУ и бросать внутрь сверхмощные мины.

Враги начали сдаваться. Причем делали это под контролем с дронов. Вот ВСУшник, убежавший с позиций, подходит к нашим окопам. Впрочем, некоторые его товарищи предпочли оказать сопротивление и были уничтожены.

«Какие-то дома были пустые, зачищали, проверяли, все равно гранатами, а какие-то сидели, и наша разведка, БПЛА давали нам понять, где они сидят и где они находятся», — поделился с нашей редакцией военнослужащий ВС РФ, с позывным «Фишер».

В конце концов наши флаги взвились над школой и местной администрацией. Триколор и красный флаг, символ 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, той самой, которая штурмовала когда-то рейхстаг. Сейчас бойцов с этого направления отвели в тыл на отдых. Но они все равно тренируются.

В перерыве между боями до военных доходят новости с большой земли. На Западе вдруг заговорили о перемирии. Ну а как относятся к этим словам в окопах?

«Да как-то скептически. Надо что-то каких-нибудь поляков стереть с лица земли, и успокоятся все сразу», — рассказал военнослужащий ВС РФ c позывным «Колыма».

«Колыма» воюет всего четыре месяца, а рядом товарищи, которые в строю уже не первый год. Есть и такие, у кого в этот конфликт затянуло всю семью. Танкист из группировки «Центр» как раз один из таких. С началом донбасской весны 2014 года в ополчение пошел его дед. Чуть позже в армию отправился уже он сам. И мотивация, как он сам говорит, у него стопроцентная.

«Да. Я на окраине Горловки живу. Это постоянные обстрелы, постоянные дроны, постоянное все», — поделился с нашей редакцией, командир танка, военнослужащий ВС РФ Кирилл Музычук.

За свою семью Кирилл готов сражаться еще очень долго. Как минимум до тех пор, пока в его родном городе вражеские дроны не перестанут охотиться за мирными людьми. Ведь беспилотники там летают прямо вдоль улиц днем и ночью. Танк под командой горловского жителя сегодня работает по целям на западе — как раз по тем местам, откуда эти беспилотники запускают.