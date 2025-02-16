Расчет БПЛА уничтожил мостоукладчики ВСУ в Курской области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

ВС РФ продолжают выполнять задачи спецоперации.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Республики Бурятия успешно уничтожил два мостоукладчика Biber, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в приграничной зоне Курской области. Об этом стало известно от Министерства обороны России.

В ведомстве указали, что десантники нанесли точный удар по мостоукладчику Biber, который базируется на немецком танке Leopard 1, при помощи ударных FPV-дронов, управляемых через оптоволоконные кабели, что позволяет избежать воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Из материала Минобороны следует, что украинские силы пытались установить колейные мосты через ров в населенном пункте региона.

Основной задачей десантников является обнаружение и уничтожение специальной техники ВСУ. БПЛА военных оснащены современными боеприпасами и функционируют постоянно, что значительно облегчает выполнение задач штурмовых групп российских войск и помогает сдерживать противника, не давая ему продвигаться вперед.

Минобороны РФ также сообщило, что расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, а также бронетехнику и автомобили ВСУ в приграничной зоне под Курском.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские вертолетчики сорвали ротацию боевиков ВСУ в Курской области.

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