Дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ Коренево в Курской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

В результате атаки пострадал 67-летний мужчина.

Дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ Коренево в Курской области

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

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Тема:
Курская область

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Коренево в Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве подчеркнули, что украинская армия совершила целенаправленный обстрел поселка, где проживают мирные жители. Все причастные к этому будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее в этот день временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Коренево пострадал 67-летний мужчина. Он попал под удар во дворе своего дома и с осколочными ранениями и акубаротравмой был оперативно доставлен в Рыльскую ЦРБ. Там, несмотря на ранения легкой степени тяжести, было решено отправить мужчину в Курскую областную больницу.

Кроме того, в результате атаки украинских боевиков на поселок повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. Также выбиты стекла в нескольких жилых домах. Новые оконные блоки будут восстановлены в ближайшее время.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ предприняли попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Белгородской области погибла в результате атаки ВСУ.

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