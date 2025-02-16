Дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ Коренево в Курской области
В результате атаки пострадал 67-летний мужчина.
Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец
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Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Коренево в Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве подчеркнули, что украинская армия совершила целенаправленный обстрел поселка, где проживают мирные жители. Все причастные к этому будут установлены и привлечены к ответственности.
Ранее в этот день временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Коренево пострадал 67-летний мужчина. Он попал под удар во дворе своего дома и с осколочными ранениями и акубаротравмой был оперативно доставлен в Рыльскую ЦРБ. Там, несмотря на ранения легкой степени тяжести, было решено отправить мужчину в Курскую областную больницу.
Кроме того, в результате атаки украинских боевиков на поселок повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. Также выбиты стекла в нескольких жилых домах. Новые оконные блоки будут восстановлены в ближайшее время.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ предприняли попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Белгородской области погибла в результате атаки ВСУ.
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