В центре циклона: высота снежных сугробов в горах Сочи достигла двух с половиной метров
Городские службы очищают пешеходные зоны, дороги и тротуары.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Горный Сочи заносит снегом. Во власти непогоды город оказался из-за циклона. Высота сугробов на Розе Хутор достигает почти двух с половиной метров. Из-за сильного ветра и почти нулевой видимости на всех горнолыжных курортах закрыты верхние трассы.
Въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной запрещен. Снега много не только на склонах. Городские службы очищают пешеходные зоны, дороги и тротуары. За сутки коммунальщики израсходовали более пятисот тонн противогололедных реагентов. В городе действует штормовое предупреждение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильнейший снегопад парализовал дороги на южном берегу Крыма (ЮБК). Автомобили застревали в завалах, в соцсетях появлялись сообщения о ДТП.
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