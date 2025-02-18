В центре циклона: высота снежных сугробов в горах Сочи достигла двух с половиной метров

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Городские службы очищают пешеходные зоны, дороги и тротуары.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Погода

Горный Сочи заносит снегом. Во власти непогоды город оказался из-за циклона. Высота сугробов на Розе Хутор достигает почти двух с половиной метров. Из-за сильного ветра и почти нулевой видимости на всех горнолыжных курортах закрыты верхние трассы.

Въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной запрещен. Снега много не только на склонах. Городские службы очищают пешеходные зоны, дороги и тротуары. За сутки коммунальщики израсходовали более пятисот тонн противогололедных реагентов. В городе действует штормовое предупреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильнейший снегопад парализовал дороги на южном берегу Крыма (ЮБК). Автомобили застревали в завалах, в соцсетях появлялись сообщения о ДТП. 

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