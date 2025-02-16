Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта

Сильнейший снегопад парализовал дороги на южном берегу Крыма (ЮБК). Автомобили застревают в завалах, в соцсетях появляются сообщения о ДТП. В распоряжении 5-tv.ru появились соответствующие кадры, снятые очевидцами. О рисках, связанных с погодными условиями, жителей региона предупреждают представители МЧС, их призывают не подниматься в горы и не приближаться к воде. О ситуации в своем Telegram-канале также рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«На ЮБК обрушился сильный снегопад. Ялту заметает. Прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Дорога на Ай-Петри закрыта. В работе общественного транспорта могут возникнуть сбои», — написала она.

По словам Павленко, коммунальная техника с раннего утра расчищает дороги, дополнительные силы привлечены из Симферополя и Бахчисарая. В приоритете направления к важным социальным объектам — хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и прочим. Работодателям глава города порекомендовала по возможности перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

Она также подчеркнула, что в связи с погодой решение о посещении детьми учебных заведений возлагается на родителей. Первые классы школ в данный момент ушли на плановые каникулы, для остальных уроки не отменяются, однако контрольные работы будут перенесены, а неявку не станут приравнивать к прогулу. В детских садах будут организованы дежурные группы.

Тем временем ряд российских регионов готовится к паводкам. Ранее 5-tv.ru рассказывал, где ожидаются разливы рек по весне.