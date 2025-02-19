Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили советский истребитель МиГ-29, находящийся на вооружении украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Также в зоне СВО уничтожены пять французских бомб «Hammer» и две американские авиационные бомбы JDAM. Помимо этого, российские бойцы сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти три года конфликта западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.