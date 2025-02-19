Собянин: 23 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Уличные парковки Москвы 23 февраля будут бесплатными. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В День защитника Отечества уличные парковки в Москве будут работать бесплатно. Исключением станут только те, что оснащены шлагбаумом. За место на подобных стоянках даже в праздник придется заплатить.

«Оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — говорится в сообщении главы города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Собянин рассказал о продолжающейся реконструкции стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Окончание работ намечено на осень 2026 года. Стадион переквалифицируется в арену.

Также увеличится его вместимость. Она составит 15 тысяч мест. «Торпедо» построено в 1959 году как тренировочное поле для одноименной московской футбольной команды. Стадион уже пережил реконструкцию в 1970-х и несколько крупных ремонтов.