Собянин: 23 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Тарифы в этот день не будут играть роль.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уличные парковки Москвы 23 февраля будут бесплатными. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В День защитника Отечества уличные парковки в Москве будут работать бесплатно. Исключением станут только те, что оснащены шлагбаумом. За место на подобных стоянках даже в праздник придется заплатить.
«Оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — говорится в сообщении главы города.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Собянин рассказал о продолжающейся реконструкции стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Окончание работ намечено на осень 2026 года. Стадион переквалифицируется в арену.
Также увеличится его вместимость. Она составит 15 тысяч мест. «Торпедо» построено в 1959 году как тренировочное поле для одноименной московской футбольной команды. Стадион уже пережил реконструкцию в 1970-х и несколько крупных ремонтов.
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