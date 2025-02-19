Российские войска освободили Свердликово в Курской области

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 98 0

Наши военные также взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Российские войска освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения ВДВ освободили населенный пункт Свердликово в Курском приграничье», — готовится в публикации пресс-службы министерства.

Оборонное ведомство также опубликовало кадры освобождения населенного пункта.

Сообщается также, что ВС РФ во время освобождения села и выдворения противника взяли под свой контроль дорогу Суджа — Рыльск. ВСУ предпринимали попытку удержать населенный пункт, но безуспешную. Украинские боевики соорудили себе укрытия, втом числе в подвалах домов. Часть противника была ликвидирована, другая - взята в плен.

Десантники после окончения боев за село в знак его освобождения подняли и закрепили флаг РФ и флаг ВДВ на воинском мемориале в честь Победы в ВОВ. 

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь.

 

 

Тема:
Курская область
19 февр
«Нужно работать по максимуму»: Владимир Путин провел совещание с правительством
18 февр
Путин назначил выплаты потерявшим жилье жителям Курской области
17 февр
Российские военные освободили Свердликово в Курской области
16 февр
Дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ Коренево в Курской области
16 февр
Более 230 боевиков и два танка ВСУ: успехи ВС России в Курской области за сутки
16 февр
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
16 февр
Узнаваемый почерк: спасенные жители Николаево-Дарьино рассказали о зверствах ВСУ
16 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью
16 февр
Расчет БПЛА уничтожил мостоукладчики ВСУ в Курской области
15 февр
Раненный при атаке ВСУ оператор Первого канала рассказал о своем состоянии
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:30
На всех экранах страны: прошла главная премьера года «Красный шелк»
10:15
«Выбора у меня не было»: почему Любовь Толкалина рассорилась с близкими
9:57
Без вреда для здоровья: как правильно подготовиться и провести пост
9:40
Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным
9:26
Российские войска освободили Свердликово в Курской области
9:19
Силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь

Сейчас читают

Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц
Быть счастливой или быть выбранной? Нормально ли первой знакомиться с мужчиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год