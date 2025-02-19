Российские войска освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения ВДВ освободили населенный пункт Свердликово в Курском приграничье», — готовится в публикации пресс-службы министерства.

Оборонное ведомство также опубликовало кадры освобождения населенного пункта.

Сообщается также, что ВС РФ во время освобождения села и выдворения противника взяли под свой контроль дорогу Суджа — Рыльск. ВСУ предпринимали попытку удержать населенный пункт, но безуспешную. Украинские боевики соорудили себе укрытия, втом числе в подвалах домов. Часть противника была ликвидирована, другая - взята в плен.

Десантники после окончения боев за село в знак его освобождения подняли и закрепили флаг РФ и флаг ВДВ на воинском мемориале в честь Победы в ВОВ.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь.