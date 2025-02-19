Российские войска освободили Свердликово в Курской области
Наши военные также взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.
Фото, видео: Александр Река/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения ВДВ освободили населенный пункт Свердликово в Курском приграничье», — готовится в публикации пресс-службы министерства.
Оборонное ведомство также опубликовало кадры освобождения населенного пункта.
Сообщается также, что ВС РФ во время освобождения села и выдворения противника взяли под свой контроль дорогу Суджа — Рыльск. ВСУ предпринимали попытку удержать населенный пункт, но безуспешную. Украинские боевики соорудили себе укрытия, втом числе в подвалах домов. Часть противника была ликвидирована, другая - взята в плен.
Десантники после окончения боев за село в знак его освобождения подняли и закрепили флаг РФ и флаг ВДВ на воинском мемориале в честь Победы в ВОВ.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь.
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