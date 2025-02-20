Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 20 февраля

Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Ночью жителей столицы ждет минусовая температура.

В Москве 20 февраля днем температура будет колебаться от –5 до –7 градусов, ночью она опустится до –13. Столицу накроет гололед, сообщили в Гидромедцентре. В Москве будет облачно с прояснениями.

По Московской области местами прогнозируется небольшой снег, днем синоптики обещают от –4 до –9 градусов, а ночью столбики могут упасть до –16.

Столицу накроют северный и северо-западный ветер, скорость — 3–8 м/с.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода будет в Москве к 23 февраля. На День защитника отечества ночью ожидается от -4 до -9 градусов, а днем от -1 до -4 градусов.

По прогнозам, метеорологическая весна нагрянет в столицу на две-три недели раньше срока. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что температура в марте будет на три-пять градусов выше климатической нормы.

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Погода
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

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