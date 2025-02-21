Лавров: Россия не затрагивает тему санкций в рамках украинского урегулирования

Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД на саммите G20 в ЮАР.

«Мы не затрагиваем эту тему (санкций — Прим. ред.). Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что после начала СВО страны Запада совершили «прямое воровство российских активов» и используют их для финансирования Украины.

Встреча глав МИД G20 проходила с 20 по 21 февраля в Йоханнесбурге. В рамках мероприятия Сергей Лавров провел несколько встреч, в том числе с министрами иностранных дел Китая, Турции, Бразилии и Индии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров рассказал о попытках Запада «украинизировать» повестку G20.