Российские военные освободили Новолюбовку в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новолюбовка», — говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, расположенных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, а также Серебрянском лесничестве.

Потери противника в живой силе на данном участке фронта составили свыше 200 боевиков. Также украинские нацисты потеряли танк, бронетранспортер М113 американского производства, пять авто и столько же артиллерийских орудий, в том числе НАТОвское. Наши военные ликвидировали три вражеские станции РЭБ и склад с оружием.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.