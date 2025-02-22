Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР
Вытеснить противника с территории удалось бойцам группировки войск «Запад».
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные освободили Новолюбовку в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новолюбовка», — говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.
В зоне ответственности группировки войск «Запад» также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, расположенных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, а также Серебрянском лесничестве.
Потери противника в живой силе на данном участке фронта составили свыше 200 боевиков. Также украинские нацисты потеряли танк, бронетранспортер М113 американского производства, пять авто и столько же артиллерийских орудий, в том числе НАТОвское. Наши военные ликвидировали три вражеские станции РЭБ и склад с оружием.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 22 февр
- Гаубица Д-30 громит «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 февр
- Самолеты Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 февр
- Лавров: Россия не затрагивает тему санкций в рамках украинского урегулирования
- 21 февр
- «СВО продолжается»: в Кремле ответили на вопрос об итогах спецоперации за три года
- 21 февр
- Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка
- 21 февр
- Экипажи танков Т-72Б3М нанесли удар по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 февр
- «Грады» ударили по пунктам управления БПЛА боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 февр
- США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
- 20 февр
- Сотни жителей остаются в прифронтовом Курахово: как живет освобожденный город
- 20 февр
- Сергей Зверев попал в базу сайта «Миротворец»
Читайте также
79%
-0.34 92.02
-0.46
Нашли ошибку?