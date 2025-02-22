Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 32 0

Вытеснить противника с территории удалось бойцам группировки войск «Запад».

Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили Новолюбовку в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новолюбовка», — говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, расположенных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, а также Серебрянском лесничестве.

Потери противника в живой силе на данном участке фронта составили свыше 200 боевиков. Также украинские нацисты потеряли танк, бронетранспортер М113 американского производства, пять авто и столько же артиллерийских орудий, в том числе НАТОвское. Наши военные ликвидировали три вражеские станции РЭБ и склад с оружием.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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