ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов.

Несмотря на начало переговоров между Москвой и Вашингтоном, боевые действия в зоне СВО не прекращались ни на минуту. Вооруженные силы России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины и связанными с ними объектам энергетического комплекса. Киевский режим огрызается ожесточенно — 790 беспилотников самолетного типа перехватило наше ПВО за неделю.

Тем не менее, инициатива на линии соприкосновения полностью за нами. Штурмовики за неделю освободили шесть населенных пунктов — один в Харьковской области и пять — в ДНР.

Близкая к катастрофической для ВСУ складывается ситуация к западу от Курахово, где киевские войска оказались в очередном котле, откуда пытаются выбраться по простреливаемым дорогам. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Наши пушки как молот, говорят бойцы, а наши флаги как кость в горле у противника. Каждый день российский триколор взвивается в новом месте в Донбассе.

Например, российский флаг развивается в селе Новоочереватое на западе ДНР, а также в поселке Улаклы. Это уже далеко на западе от Курахово, следом за Дачным.

Взятие Дачного позволило нашей армии пойти вперед по Запорожской трассе, и это движение, похоже, уже не остановить. Потому что у противника на этом направлении есть серьезные проблемы.

Закрепиться в поселке из сотни низеньких домов просто негде. Любые укрытия тут же разбиваются снарядами. Можно засесть в заранее заготовленных блиндажах. Но и их научились брать.

«Там ребята были подготовленные. Обычные мобилизованные, с ними разговора долгого нету. Одну две гранаты кинул они кричат сами: «Сдаюсь», — сказал командир штурмового подразделения, военнослужащий ВС РФ с позывным «Скиф».

«Душка у них нету. То, что у нас есть душок», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Добрый».

За Улаклы на очереди поселок черноморских греков Константинополь. Возле Покровска, он же Красноармейск, Надеждинка уже взята. Это место всего в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью. Одним словом, у ВСУ назревает потеря уже не только Донецка и Луганщины, но также Запорожья и Днепропетровщины.

А тем временем, уже перешедшие под контроль России территории переживают трудный и болезненный переход к мирной жизни. На улицах вроде бы никого, но на самом деле эта безлюдность — кажущаяся. Потому что стоит зайти туда, влево-вправо, во двор, и сразу будут видны надписи: «Люди», «Здесь живут люди». Тут очень много гражданского населения.

Курахово. Этот город чуть было не повторил судьбу Авдеевки или Артемовска. Ему было суждено быть разрушенным до основания, но обошлось. Боевики ВСУ, почувствовав угрозу окружения, быстро покинули его, и поэтому в нем достаточно много целых домов.

Над улицами летают вражеские дроны. Вот сбили один — разведывательный, он подглядывал за тем, что творится в городе. А еще по подвалам до сих пор находят людей, которые прятались от обстрелов и не знают, что бои закончились. И иногда это прямо серьезная проблема. Вопрос жизни и смерти.

В гуманитарный центр помощи беженцам, который создали в центре Курахово, привезли женщину в состоянии «хуже не бывает». Сильнейшее переохлаждение, обезвоживание. Военный фельдшер с позывным «Кащей» борется за жизнь старушки.

«Будем женщину эвакуировать, здесь я ее стабилизирую, сейчас главное согреть, дать тепло и внимание», — сказал военный фельдшер с позывным «Кащей»

Мария — так зовут эту женщину, не помнит свою фамилию и события всех последних дней. Она то впадала в забытье, то опять возвращалась в реальность. В какой-то момент казалось, что она сейчас умрет, таким серым было ее лицо. Почти час ей делали уколы и отпаивали чаем. Фельдшеру даже помогали гражданские посетители центра. Наконец опасность отступила, а за старушкой пришла бригада эвакуации.

Не так давно в Курахово стали прибывать беженцы из Дачного и других соседних поселков. Среди них тоже много пожилых людей. Гуманитарная миссия по их спасению продолжается параллельно с военной.