«Если случится любовь, то сразу в ЗАГС»: Ольга Бузова планирует выйти замуж
Ольга Бузова готова выйти замуж, если влюбится
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
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Певица решительно настроена наладить личную жизнь и не намерена больше ждать.
Певица Ольга Бузова собирается выйти замуж, если влюбится. Об этом она рассказала в интервью радио «Русский хит».
«В этом году если случится любовь, то хоть сразу в ЗАГС! Любовь, морковь, дом, мама, папа, знакомство и погнали», — ответила исполнительница.
Еще в 2024 году артистка распланировала свою жизнь. И в 2025-м собиралась стать мамой. Однако сейчас она снова увязла в карьере. Недавно состоялась премьера песни «Неверная», отснят новый фильм «Равиоли Оли», а также прошли съемки одного из ток-шоу, где она выступает в роли ведущей.
По словам Бузовой, она «не тормознула, а газанула» и практически полностью закрыла 2025, поэтому может позволить себе, наконец, устроить личную жизнь. Певица не собирается долго ждать, когда пройдет период ухаживаний, а едва ли не сразу согласна на свадьбу.
Однако пройдет ли торжество в этом году — неизвестно. Неясно и то, кто будет женихом, поскольку пока знаменитость не раскрывала личность ухажера, который в последнее время дарил ей шикарные подарки и присылал большое количество букетов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова сделала пирсинг на фоне отцовства ее экс-возлюбленного блогера Давида Манукяна.
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