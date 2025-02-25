FPV-дроны центра «Рубикон» активно уничтожают технику ВСУ

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В Харьковской области ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре военных аэродромов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Это уникальные кадры из курского приграничья. В распоряжении «Известий» видео, как наши ударные дроны громят технику украинских боевиков. Беспилотники четко попадают по целям — влетают в окна укреплений противника, оборудованных в жилых домах.

За сутки на курском направлении уничтожены несколько вражеских пунктов управления БПЛА и склады с вооружением. Киев также лишился танков и прочей бронетехники.

С оснащением у противника, кстати, проблемы. Ситуация близка к критической. Российская армия берет под огневой контроль основные пути снабжения ВСУ, срывая ротации, а также поставку вооружения и продовольствия.

А вот так работают операторы БПЛА на Харьковском направлении. Наши дроны на оптоволокне, в отличие от вражеской авиации, выходят на задания вне зависимости от погоды.
Даже в снегопад — и техника, и бойцы четко справляются с поставленными задачами. Один точный удар, и бронетранспортер ВСУ уничтожен вместе с живой силой.

В Харьковской области зафиксирована серия взрывов. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре военных аэродромов. Из строя также были выведены цеха, где собирали беспилотники для нужд ВСУ. Сообщается о прилетах в Киевской, Сумской, Житомирской и других областях.

Цели были успешно поражены в 144-х районах. Для масштабной атаки применили высокоточную артиллерию и дроны.

Тема:
Спецоперация
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