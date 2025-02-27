«Панцирь-С» не даст пролететь врагу! Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Опубликовано видео, как «Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ в Курской области

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

На кадрах запечатлено, как комплекс уничтожил украинский беспилотник в курском приграничье.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожил вражеский беспилотник в одном из приграничных районов Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов.

«Панцирь-С» может поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 63595 боевиков, 381 танк, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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