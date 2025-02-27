Бойцы армии России освободили поселок Никольский в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Это удалось благодаря слаженной работе подразделений группировки «Север».

Известно, что потери украинских боевиков составили свыше 240 единиц личного состава в приграничье за последние сутки. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, американскую САУ «Паладин», радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса «С-300», а также четыре бронетранспортера.

Благодаря работе российских бойцов поражены пять механизированных, две десантно-штурмовые и две бригады территориальной обороны. Две контратаки врага были успешно отражены.

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам верховного главнокомандующего РФ, предпосылками для этого решения стали массированные удары ВСУ по территориям самопровозглашенных на тот момент республик ДНР и ЛНР.

На Украине попытки урегулировать конфликт путем дипломатии проигнорировали, поэтому РФ заявила о необходимости оказать поддержку пострадавшим регионам, а в качестве одной из ключевых задач СВО объявила демилитаризацию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили Орловку и Погребки в курском приграничье. В ходе боевых действий российские военнослужащие отразили три контратаки боевиков ВСУ.