Российские бойцы освободили поселок Никольский в Курской области
ВС РФ уничтожили более 240 боевиков в приграничье.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Бойцы армии России освободили поселок Никольский в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Это удалось благодаря слаженной работе подразделений группировки «Север».
Известно, что потери украинских боевиков составили свыше 240 единиц личного состава в приграничье за последние сутки. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, американскую САУ «Паладин», радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса «С-300», а также четыре бронетранспортера.
Благодаря работе российских бойцов поражены пять механизированных, две десантно-штурмовые и две бригады территориальной обороны. Две контратаки врага были успешно отражены.
Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам верховного главнокомандующего РФ, предпосылками для этого решения стали массированные удары ВСУ по территориям самопровозглашенных на тот момент республик ДНР и ЛНР.
На Украине попытки урегулировать конфликт путем дипломатии проигнорировали, поэтому РФ заявила о необходимости оказать поддержку пострадавшим регионам, а в качестве одной из ключевых задач СВО объявила демилитаризацию Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили Орловку и Погребки в курском приграничье. В ходе боевых действий российские военнослужащие отразили три контратаки боевиков ВСУ.
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