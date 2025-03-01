«Ночь на катке»: как москвичи подведут итог масленичной недели

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 21 0

Жители столицы отметят масленицу на катках

«Ночь на катке»: как москвичи подведут итог масленичной недели

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Тема:
Масленица

В столице завершается фестиваль «Зима в Москве».

В Москве с вечера субботы 1 марта на ночь воскресенья 2 марта пройдет акция «Ночь на катке». Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина mos.ru.

«В этом году тема акции „Ночь на катке“ — традиции масленичной недели», — передали представители портала заявление руководителя столичного Департамента культуры Алексей Фурсина.

Всем желающим предлагается выбрать один из 15 парков, подведомственных столичному Департаменту культуры, чтобы поприветствовать весну и попрощаться с ледовым сезоном.

Так, например, в парке Горького с полуночи до трех часов ночи аниматоры презентуют подготовленное специально для «Ночи на катке» выступление. Также, добавили организаторы, гостей научат мастерить кокошники, а также проведут для них спортивные тренировки и игры. Атмосферу дополнят подготовленные диджей-сеты из русских народных песен в современной интерпретации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пять усадебных домов в Москве получили особый статус.

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