Злосчастный гололед: «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Предупреждение объявлено до среды.

«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявлен в столичном регионе до среды

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тема:
Погода

Гололедица стала причиной объявления «желтого» уровня погодной опасности в Москве. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

«Период предупреждения до 21:00 5 марта — местами гололедица на дорогах», — сообщили представители ведомства.

Однако есть и хорошие новости: синоптики обещают, что уже 8 марта в Центральную Россию придет тепло, похожее на апрельское. Евгений Тишковец, эксперт центра «Фобос», называет это приятным подарком к празднику.

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А пока жителям региона приходится иметь дело с капризами погоды. С 27 февраля здесь наблюдается радиационная оттепель: солнце нагревает воздух и поверхности, из-за чего температура поднимается выше нуля, несмотря на малое количество снега и влияние антициклона.

Любопытно, что еще неделю назад, 23 февраля, синоптики говорили о возможных морозах до минус 13 градусов, которые могли продержаться до 20 марта. Но, похоже, природа решила ускорить приход весны.

Так что, пока москвичи и жители Подмосковья осторожно ходят по скользким улицам, они могут с надеждой смотреть вперед. Совсем скоро их ждет тепло, которое напомнит о том, что весна уже на пороге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Новороссийске из-за обледенения затонуло научно-экспедиционное судно.

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