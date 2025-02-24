В Новороссийске из-за обледенения затонуло научно-экспедиционное судно. От тяжести корабль сначала накренился, затем пошел ко дну. Поднять его можно будет только после улучшения погоды.

Тем временем, из-за снегопада и сильнейшего ветра в Сочи не смог сесть самолет, который летел из Петербурга. Лайнер сделал уже больше семи кругов над морем в ожидании разрешения посадки.

Ранее 5-tv.ru писал, что более десяти летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы. Пассажиры обеспечены всем необходимым, согласно установленным правилам. Непогода пока не спешит покидать Сочи.