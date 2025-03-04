Весенний дождь: синоптики рассказали о погоде в Москве 4 марта
Температура воздуха в городе днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В столице 4 марта будет облачно, местами пройдет дождь и мокрый снег, а температура воздуха днем поднимется местами до +4 градусов. Такой прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в городе днем будет меняться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1 градуса. За городом же днем прогнозируют от 0 до +5 градусов, ночью температура может снизиться до –4 градусов.
Также ожидается западный ветер со скоростью 7–12 м/c. А атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru писал, что 8 Марта в Москве будет пасмурно, тепло и сыро. Как сообщили в Гидрометцентре, днем температура в Москве ожидается на несколько градусов выше нормы, к концу недели — до +10.
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