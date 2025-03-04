ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков на курском направлении
Российская армия продолжает разгром украинских формирований на территории региона.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 150 боевиков на курском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — отмечается в публикации.
В ведомстве также сообщили, что бойцы РФ уничтожили две боевые машины пехоты, танк, восемь боевых бронированных машин, два бронетранспортера, 15 автомобилей и миномет противника.
Кроме того, были ликвидированы пункт управления БПЛА, а также склад боеприпасов. Два украинских боевика сдались в плен.
Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражения формированиям 12 бригад ВСУ и двух штурмовых полков.
Всего за время боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли свыше 64845 боевиков на курском направлении, заключили в ведомстве.
Атака ВСУ на Курскую область
Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении.
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