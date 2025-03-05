ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении

Российские бойцы также уничтожили танк и четыре боевые бронемашины противника.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 215 боевиков на курском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Российские бойцы также ликвидировали танк, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной разведки, два орудия полевой артиллерии и два миномета противника. Кроме того, были уничтожены шесть пунктов управления БПЛА и инженерная машина разграждения ВСУ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 боевиков», — уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают разгром украинских формирований на территории Курской области.
Атака ВСУ на Курскую область
Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Привольное в ДНР.
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