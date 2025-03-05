ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Российские бойцы также уничтожили танк и четыре боевые бронемашины противника.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 215 боевиков

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 215 боевиков на курском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Российские бойцы также ликвидировали танк, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной разведки, два орудия полевой артиллерии и два миномета противника. Кроме того, были уничтожены шесть пунктов управления БПЛА и инженерная машина разграждения ВСУ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 боевиков», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают разгром украинских формирований на территории Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Привольное в ДНР.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
4 мар
ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков на курском направлении
2 мар
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины
28 февр
Российские бойцы освободили Новую Сорочину в Курской области
27 февр
Российские бойцы освободили поселок Никольский в Курской области
21 февр
Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка
18 февр
Бойцы армии России освободили село Ямполовка в ДНР
7 февр
Российские бойцы освободили город Дзержинск в ДНР
18 авг
Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР
27 июл
ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
21 июл
ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Путин: к 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена
14:44
Битва за трезвость: как живет МакSим после отказа от алкоголя
14:40
Путин: вооруженный конфликт был навязан России
14:37
ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении
14:35
Путин призвал бросить все силы на борьбу с коррупцией
14:30
«Агрессивно настроена»: Алсу подала еще несколько исков против экс-мужа Абрамова

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
«Наша русская народная»: Захарова оценила песню «Матушка Земля»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской