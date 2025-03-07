СК возбудил дело по факту убийства боевиками ВСУ двух жителей под Курском

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Потерпевших опознают, назначены необходимые судебные экспертизы.

СК возбудил уголовное дело о терроризме по факту убийства двух мирных жителей в селе Погребки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тема:
Курская область

СК возбудил уголовное дело о терроризме по факту убийства двух мирных жителей в селе Погребки Курской области. 

В феврале-марте 2025 года боевики, незаконно вторгнувшиеся на территорию России, убили двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области. Следователи ГВСУ СК России опознают потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы.

В ходе предварительного следствия к ответственности будут привлечены все причастные к этому преступлению украинских неонацисты.

Ранее, 18 января, бойцы группировки "Север" обнаружили в подвалах домов в Русском Поречном тел убитых мирных жителей. Среди жертв - пенсионеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк пострадали три человека. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, ночью был атакован Киевский район города.

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