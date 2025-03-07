СК возбудил дело по факту убийства боевиками ВСУ двух жителей под Курском

Потерпевших опознают, назначены необходимые судебные экспертизы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
СК возбудил уголовное дело о терроризме по факту убийства двух мирных жителей в селе Погребки Курской области.
В феврале-марте 2025 года боевики, незаконно вторгнувшиеся на территорию России, убили двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области. Следователи ГВСУ СК России опознают потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы.
В ходе предварительного следствия к ответственности будут привлечены все причастные к этому преступлению украинских неонацисты.
Ранее, 18 января, бойцы группировки "Север" обнаружили в подвалах домов в Русском Поречном тел убитых мирных жителей. Среди жертв - пенсионеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк пострадали три человека. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
По данным чиновника, ночью был атакован Киевский район города.
- 7 мар
- Су-25 на охране курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 мар
- ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 боевиков
- 6 мар
- Авиаудар про бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мар
- Суд вынес приговор еще четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
- 5 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении
- 5 мар
- Отодвинули линию фронта: как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье
- 4 мар
- ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков на курском направлении
- 3 мар
- Москалькова заявила о возвращении 33 жителей Курской области из Украины в РФ
- 3 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
- 3 мар
- «Загорелся со второго удара»: ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard ВСУ
Читайте также
71%
-0.22 96.60
0.90
Нашли ошибку?