Российские силы освободили три населенных пункта в Курской области
Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории нашей страны продолжается.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) России освободили еще три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ к исходу дня 9 марта 2025 года в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — говорится в сообщении.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 65930 боевиков, 387 танков, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.
Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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