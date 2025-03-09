Вооруженные силы (ВС) России освободили еще три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ к исходу дня 9 марта 2025 года в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 65930 боевиков, 387 танков, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.