Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР
Это удалось благодаря слаженной работе подразделения «Южной» группировки войск.
Фото: Река Александр/ТАСС
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Бойцы армии России освободили населенный пункт Горького в Донецкой народной республике. Это удалось благодаря слаженной работе подразделения «Южной» группировки войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Кроме того, потери украинских боевиков в ДНР составили более 755 единиц личного состава. Российские военные за сутки также уничтожили шесть танков, в том числе один немецкий Leopard. ВС РФ уничтожили мотопехотную и тяжелую механизированную бригаду ВСУ.
Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.
Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи.
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