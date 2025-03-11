Киев готов принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного прекращения огня. Американская сторона, в свою очередь, возобновит в таком случае военную помощь и передачу разведданных для ВСУ.

«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон», — говорится в совместном заявлении делегаций Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Кроме того, делегации двух стран договорились о создании переговорных групп и начале диалога, направленного на достижение устойчивого мира.

Вашингтон теперь намерен обсудить предложения, согласованные с Киевом, с российской стороной.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.