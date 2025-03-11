Украина готова к введению режима 30-дневного прекращения огня

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 879 0

Американская сторона, в свою очередь, может возобновить военную помощь.

Украина готова к введению режима 30-дневного прекращения огня

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Киев готов принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного прекращения огня. Американская сторона, в свою очередь, возобновит в таком случае военную помощь и передачу разведданных для ВСУ.

«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон», — говорится в совместном заявлении делегаций Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Кроме того, делегации двух стран договорились о создании переговорных групп и начале диалога, направленного на достижение устойчивого мира.

Вашингтон теперь намерен обсудить предложения, согласованные с Киевом, с российской стороной.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
11 мар
Путин обсудил с губернатором Архангельской области развитие региона
11 мар
Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР
11 мар
Бойцы армии России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
11 мар
Расчет «Акации» настиг бежавших из Великой Новоселки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 мар
Артиллеристы громят пункты управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
11 мар
Мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи
11 мар
«Противник не ожидал»: раскрыты детали уникальной операции в пригороде Суджи
10 мар
Путин поручил образовать комиссию Госсовета по поддержке участников спецоперации
10 мар
Все участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий
10 мар
Российские бойцы сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне спецоперации
+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

22:31
Украина согласна прекратить боевые действия и начать переговоры о мире
22:19
ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область
21:46
Источник антиоксидантов: как черный чай влияет на здоровье и настроение
21:14
Украина готова к введению режима 30-дневного прекращения огня
21:11
«Не зря боролись»: Стриженова показала вышедшего на сцену после инсульта Носкова
20:31
Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки дронов ВСУ в Подмосковье

Сейчас читают

Украина готова к введению режима 30-дневного прекращения огня
«Агония режима»: что на самом деле скрывается за самой массовой атакой ВСУ на Москву
Эксперт оценил опасность инцидента, произошедшего на АЭС «Олкилуото» в Финляндии
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской