«Агония режима»: что на самом деле скрывается за самой массовой атакой ВСУ на Москву

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 1 459 0

Политолог Ярошенко: атака беспилотников на Москву — это агония киевского режима

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В этот день силы ПВО сбили 337 украинских дронов над Россией.

Не стоит привязывать атаки украинских беспилотников на российские регионы к какой-то конкретной дате. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в беседе с 5-tv.ru.

«Безусловно, массовая атака беспилотников со стороны киевского режима на наши гражданские объекты — это государственный терроризм, это безусловно», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Украина часто прибегает к такой тактике, так как на фронте испытывает проблемы. Подобные действия политолог охарактеризовал как «агонию киевского режима», так как в силу своей слабости они не могут использовать другие методы борьбы.

Однако эксперт не считает, что последняя атака беспилотников на российскую столицу связана с определенными датами и событиями.

«Я думаю, что это одна из атак в череде в числе множества атак, и сейчас они не привязываются к каким-то датам. Они просто накопили силы для большой крупной атаки, и они ее произвели», — сказал он.

Политолог отметил, что многие действия киевского режима в разных плоскостях идут параллельно с событиями в мире. Другими словами, террористические атаки и их дипломатический трек стоит рассматривать отдельно.

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

А вот по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, атаки беспилотников на Россию, напротив, связаны с мировой повесткой.

Например, с приездом генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Москву, а также в связи с переговорами в Саудовской Аравии с делегацией США и Украины.

«Я думаю, они показывают, что не согласны на американские, скажем так, предложения об уступках территорий. И хотят показать союзникам в Европе, что хотят сопротивляться дальше и что такие возможности у них имеются», — отметил эксперт.

Второй вопрос — это визит генсека ОБСЕ. Скорее всего, это был ответ, прежде всего, на это событие.

Другой момент — это поражение украинских боевиков в оккупированной части Курской области, где они утратили за неделю десять стратегически важных населенных пунктов, отмечает Дандыкин.

«То есть, это главное достижение, которым они бахвалились, обернулось крахом», — добавил военный эксперт.

Кроме того, атаки на Подмосковье могли быть совершены с целью проверки возможностей нашей противовоздушной обороны (ПВО). 

Что произошло

Ранее в этот день силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 337 украинских дронов над Россией, из них 91 — над Московской областью. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей. К сожалению, три человека погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности атаки дронов ВСУ на Москву и область.

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