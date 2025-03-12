СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 32 0

Российские военные продолжают находить тела граждан в Черкасском Поречном.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства ВСУ жителей Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области боевиками ВСУ, сообщили в ведомстве.

Удалось установить, что не позже марта 2025-го украинские нацисты зверски убили не менее четырех мирных граждан Курской области в селе Черкасское Поречное, которое находится в Суджанском районе региона.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Курская область
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