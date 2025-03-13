Российские военные освободили город Суджа в Курской области и выбили из него украинских боевиков. Город полностью перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

В центре города развевается российский триколор. Населенный пункт был в украинской оккупации свыше 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.

Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километров от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в 6-7 километрах.

Неоднократно украинские подразделения терроризировали местных жителей региона. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области. Российские войска также освободили населенные пункты Меловой и Подол.

С начала проведения специальной военной операции боевики ВСУ постоянно обстреливали Суджу, а в августе 2024 года они оккупировали город. Через него киевский режим спонсировал подразделения в ближайших населенных пунктах, используя Суджу в качестве логистического хаба. Освобожденный город ставит украинских нацистов в Курской области на грань ликвидации.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.