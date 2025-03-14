Обгоревшие руины, брошенное оружие: стали известны подробности освобождения Суджи

Убегая, боевики пытались взорвать все, что могли. Руины вместо жилых домов и школ, сожженные автомобили и заминированные дороги — то, что оставили после себя радикалы. Как сейчас выглядят улицы Суджи, увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Суджа под полным контролем наших войск — теперь уже официально. Враг отступил, бежал к границе как мо. Наши бойцы сейчас продолжают обследовать территорию. Прочесывать каждый квартал, каждый дом в поисках спрятавшихся солдат ВСУ.

Город сильно разрушен, многие здания восстановлению не подлежат. Позиции ВСУ здесь были повсюду.

Оборона врага в Судже и окрестностях рухнула после нескольких хитрых маневров наших войск. Пока одни подразделения только начинали продвижение в сторону позиций противника под землей, по трубе, другие пошли в обход, пересекли границу, и взяли под контроль трассу снабжения Юнаково — Суджа.

«Задача изначально стояла — нарушить их логистику, тем самым мы, помимо того, что вдоль государственной границы пошли строго на запад и создали им, как говорится, оперативное окружение. Они сразу поняли, что назад пути нет», — сообщил командир десантно-штурмового батальона 810-й бригады Морской пехоты с позывным «Балу»

Командир десантно-штурмового батальона 810-й бригады морской пехоты с позывным «Балу» показывает кадры поражения техники на той самой дороге снабжения. Четкое попадание и вспышка — пикап ВСУ уничтожен. Все пути снабжения были перерезаны. Перед началом операции морские пехотинцы дождались морозной погоды: на пути было несколько мелких рек. Когда лед встал, наши бойцы начали штурм.

«Мы собрали все, полное БК, вышли на переправу, переправа происходила в три этапа — лесополки, открытки и потом на шлюпке уже переправа», — говорит боец с позывным «Птица».

Штурмовик с позывным «Птица» за время СВО был дважды ранен, в первый раз еще под Херсоном, второй — уже здесь, в Курской области. Несмотря на это, вернулся и продолжает службу со своими боевыми товарищами. Участвовал в последней операции батальона.

«Подразделение в полном составе продвигалось, уничтожались опорные пункты противника, укрытия, блиндажи вскрывались. Вышли на дорогу к границе, произвели минирование. (ВСУ. — Прим. ред.) начали отступать, колонна, до восьми единиц техники, в основном пикапы и легкие БМП. Массово ломились к себе на границу», — рассказал командир роты ДШБ 810-й бригады морской пехоты с позывным «Лексус».

Даже несмотря на полный контроль трассы, солдаты ВСУ иногда пытаются вырваться на пикапах или легких БМП, иначе как паническим бегством такое поведение врага не назовешь. Бросают все и пытаются спастись.

Пулеметы, несколько гранатометов, подствольник, иностранная винтовка, целый пакет гранат… Такое количество брошенного оружия говорит только об одном — ВСУ сбежали, даже не успели воспользоваться всем, что им выдали союзники с Запада.

Несмотря на массовое отступление врага, до полной зачистки Курской области еще остается несколько населенных пунктов, которые контролирует враг. Даже пытается контратаковать. Наши войска не прекращают работу, каждый день уверенно идут вперед.