Им не дали убежать: вскрылись новые преступления ВСУ в Курской области
ВСУ убили двух мирных жителей в Курской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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За дело взялись следственные органы.
Новое военное преступление киевского режима вскрылось после освобождения Суджи. На этих кадрах — расстрелянная машина с одним из мирных жителей города, а также убитый неонацистами мотоциклист.
Тела нашли рядом с остановкой на окраине Суджи. Судя по всему, обе жертвы пытались убежать из города, но каратели выпустили по автомобилю автоматную очередь. А также расстреляли и человека в мотошлеме.
Данные факты уже взяли в работу следственные органы. Список преступлений ВСУ в Курской области постоянно пополняется.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Казачьей Локни рассказали об издевательствах боевиков ВСУ. Слова благодарности теперь выражает каждый из тех, кто уцелел в этих кошмарных условиях.
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