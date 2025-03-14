Им не дали убежать: вскрылись новые преступления ВСУ в Курской области

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ВСУ убили двух мирных жителей в Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

За дело взялись следственные органы.

Новое военное преступление киевского режима вскрылось после освобождения Суджи. На этих кадрах — расстрелянная машина с одним из мирных жителей города, а также убитый неонацистами мотоциклист.

Тела нашли рядом с остановкой на окраине Суджи. Судя по всему, обе жертвы пытались убежать из города, но каратели выпустили по автомобилю автоматную очередь. А также расстреляли и человека в мотошлеме.

Данные факты уже взяли в работу следственные органы. Список преступлений ВСУ в Курской области постоянно пополняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Казачьей Локни рассказали об издевательствах боевиков ВСУ. Слова благодарности теперь выражает каждый из тех, кто уцелел в этих кошмарных условиях.

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