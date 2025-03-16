Главное событие недели: как ВС РФ провели уникальную операцию в Курской области

Зашедшие на нашу территорию боевики и вели себя как террористы, демонстрируя показательный грабеж, издевательства над не успевшими эвакуироваться местными жителями. Сейчас по мере освобождения курских населенных пунктов все больше вскрывается фактов мародерства, убийств, удержания мирных граждан как заложников. Вместе с нашими военными в освобожденные поселки зашли сотрудники МЧС и волонтеры, чтобы вывести тех, кто все эти семь месяцев жил в оккупации.

Их рассказы и эмоции — в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Вереницы людей покидают разрушенный город. Но они рады. Наконец, они все в безопасности. Но даже когда было совсем тяжело, люди не теряли надежду, ждали и верили. Буквально неделя освобождений — 28 поселков за семь дней.

Вот кадры из Куриловки. А это — Казачья Локня.

Здесь под оккупацией выживали больше 100 человек, в том числе, маленькие дети.

Сестры Мира и Катя Провоторовы. Девочки за семь месяцев ни разу не выходили из дома. Родители прятали их от боевиков.

Это первый раз за восемь месяцев, когда дети в спокойной обстановке нормально ужинают, шоколад, фрукты, горячий чай.

В доме Провоторовых не было ни воды, не тепла, ни света. Из еды — рис и гречка. Ночью зажигали свечи. В этих условиях Катя начала вести свой дневник.

«Помню про группу „Азов“ *. Они зашли и начали всех допрашивать. Родители засунули нас под кровать. Мы там сидели, молчали. Потом ушли, и я так сильно испугалась, что заплакала», — вырезки из личного дневника Кати Провоторовой.

Каждая минута этих долгих месяцев была наполнена страхом до пределела.

Мы лично своими глазами увидели все те ужасы, о которых, не сдерживая слез рассказывают эти люди. В Черкасское Поречное наша съемочная группа зашла как только поселок освободили.

Вот так сейчас выглядят дома в ЧП. Как видно, все было пробито и прострелено. Каждое это здание было огневой точкой ВСУ, которую необходимо было зачистить. Наши бойцы обнаружили здесь десятки жертв замученных, а после расстрелянных ВСУ.

Это тело пожилой женщины. Ее нашли в собственном доме, завернутой в одеяло, боевики холоднокровно расстреляли ее посреди комнаты.

Боевики не щадили даже инвалидов, которые и обслуживать себя сами не могли, этого мужчину убили в его же постели. Перед этим, судя по многочисленным ссадинам и синякам на теле, долго над ним издевались.

Некоторые гражданские пытались покинуть село самостоятельно, но всушники никого не выпускали, тут же открывая огонь на поражения.

«Были храбрые мирные, пытались выйти, но были убиты», — прокомментировал штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Арчи».

Вместе с бойцами спецназа «Ахмат» заезжаем в другое село — Казачью Локню.

Местные жители уже знают, что за ними едут и к машинам стягиваются люди со всей округи. Грабили, пытали, убивали. Кто от злобы, а кто ради своего развлечения.

«За водой не давали идти, по ногам стреляли», — поделился житель Казачьей Локни Александр Султанов.

Вон там видны тела боевиков. Судя по всему, их транспорт, сами боевики были уничтожены, и машина их сгорела.

«Они работали с Кубаткино. Потом, когда наше подразделение начали чистить хутор, они оттянулись к Казачьей Локне, где были ликвидированы наступающими частями», — сказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Джокер».

Это все происходило на глазах мирных жителей. Кошмар, который они пережили, теперь не забудет никто и никогда. Но главное, что люди выжили и сейчас им уже ничего не угрожает.

Операция «Поток»

Столь стремительное обрушение обороны противника в Курской области было бы невозможно без уникальной операции, благодаря которой на штурмовики внезапно появились глубоко в тылу врага.

Кто-то называет эту операция «Труба», кто-то «Поток», но сути это не меняет. По газовой трубе наши бойцы прошли более 15 километров под землёй и ранним утром восьмого марта обрушились на ничего не подозревавшего противника.

Речь о том самом магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, что десятилетиями питал российским голубым топливом Европу. Его общая протяженность более четырёх тысяч километров, но нас интересует небольшой участок у государственной границы. Здесь две распределительных станции, одна в Большом Солдатском другая в Судже. Еще на начало марта линия фронта проходила примерно посередине, деревня Мартыновка была оккупирована ВСУ.

До января эта операция была невозможна в принципе, по магистрали шёл газ. Россия строго выполняла многолетние контракты с Венгрией, Словакией и Румынией. Но с нового года Киев полностью остановил транзит и сделал возможным дерзкий прорыв. Опыт уже был, оборону Авдеевки взламывали похожим образом, пройдя по водосточной трубе почти четыре километра. Но здесь — совсем другой уровень сложности.

Несколько недель шла техническая подготовка — откачали газ, подали кислород и проделали отдушины, чтобы можно было дышать. Труба герметичная, закопана на два-три метра в землю. Диаметр ее — менее полутора метров. Мой рост метр восемьдесят, для сравнения. То есть, передвигаться можно только согнувшись. А ведь нашим бойцам до точки выхода надо было пройти 15 километров, в броне, с оружием и припасами. Если бы противник раскрыл план, труба превратилась бы в одну большую братскую могилу.

К счастью, этого не произошло, и штурмовики вышли на поверхность, буквально в чистом поле — между Суджей и хутором Кубаткин и оттуда ударили по заранее определенным позициям врага, отрезая огромный кусок фронта, сея панику в тылу врага. Эта операция войдёт в учебники по военной науке. Все, кто в ней участвовал, однозначно герои. Отважные и скромные.

Седьмое марта. Курская область. Окраины Суджи. Два метра под землей. В газовой трубе — российские штурмовики. Они уже прошли 15 километров.

Еще пару недель назад здесь ни то что петь, дышать было нельзя. Метан откачали, наполнили трубу кислородом. Это позволило бойцам начать спецоперацию.

«Заход был малыми группами. В течении четверых суток. Да бы не раскрыть свои планы, чтобы противник нас не увидел», — доложил командир ДРШБр «Восток» с позывным Зомби.

800 человек, два батальона — незаметно пошли в тыл противника.

«Шли со своими фонариками. Гуськом. В полном обмундировании. Это титанический труд», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Колос.

Диаметр трубы всего один метр сорок сантиметров, а рост этого бойца почти два метра. Позывной «Добрыня».

«22 часа добирались до точки. Были остановки. Прямо в трубе. Там же спали», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Добрыня.

Бойцы берегли воду. Делились друг с другом пайком. На этих кадрах боец из Сибири с позывным Медведь, обедает или ужинает, в трубе не поймешь. Шутит и смеется, хотя обстановка некомфортная, особенно для него.

«В детстве я болел клаустрофобией, ну тут что-то пошло не так и она у меня закончилась. Помог мне корвалол сердце успокаивал», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Медведь.

Из-за большого количества людей кислорода становилось меньше. Остатки метана — кружили голову.

«Некоторые ребята видели кошечек и собачек перебегающих. Это реальные истории. Другие наоборот реально не видели», — делится командир подразделения связи спецназа «Ахмат» с позывным Тимсо.

«Были срывы, но всегда ребята, которые по старше нас всех успокаивали. Как всегда, как в детском садике, все нормально», — делится военнослужащий ВС РФ с позывным Маугли.

Легкие горели, душил кашель, но бойцы все равно шли вперед. Такое испытание — не каждому под силу, мы ощутили это на себе побывав в той самой трубе.

У меня рост 193, буквально 100-200 метров проходишь и спина отваливается. Какого пройти 15 километров?

Связист с позывным «Хорват», налаживая связь преодолел этот путь дважды. Туда и обратно.

«Об верх чиркаешь, там влага, конденсат и получается, что ты весь мокрый. У меня в конце так болели колени, что я 800 метров шел три часа», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Хорват».

Командир «Хорвата» — боец с позывным «Тимсо», на этой уже знаменитой на весь мир фотографии запечатлен именно командир «Хорвата».

Если обратить внимание — на командире синяя повязка, хотя наш цвет — красный. Так бойцы хотели сбить столку врага.

«Мы не учли одного момента что, пройдя весь этот трудный путь мы все были похожи на сомалийских пиратов и повязки никакие были не нужны. Было понятно кто свой, а кто чужой», — сказал командир подразделения связи спецназа «Ахмат» с позывным Тимсо.

С героями этой операции нам удалось лично встретиться буквально сразу после ротации. Того, кто был в трубе видно сразу.

«Это я еще лицо отмыл, весь был черный. Вот как-то так. Даже волосы не сильно рыжие», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Стрик.

Стрик вспоминает как с нетерпением ждали приказа на выход.

«Когда вышли из трубы, кислорода вдохнули нормально, аж голова закружилась», — добавил военнослужащий.

Оказавшись в тылу врага наши военные закрепились в Судже и это уже история. О которой в будущем напишут в учебниках, но герои этой операции пока об этом даже не думают.

«Это будет потом, а сейчас очень хочется отдохнуть», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Колос.

* запрещена и признана террористической в РФ