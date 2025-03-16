ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 220 боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российская армия также уничтожила танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления беспилотниками.

Всего за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 67 тысяч формирований, 394 танка, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, а также 120 станций РЭБ и другие.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.

Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в шести-семи километрах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области.