ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в Курской области

ВС РФ продолжают разгром украинских формирований.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 220 боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российская армия также уничтожила танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления беспилотниками.
Всего за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 67 тысяч формирований, 394 танка, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, а также 120 станций РЭБ и другие.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.
Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в шести-семи километрах.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области.
- 14 мар
- Обгоревшие руины, брошенное оружие: стали известны подробности освобождения Суджи
- 14 мар
- До полного освобождения Курской области осталось взять под контроль шесть сел
- 13 мар
- ВС РФ нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины
- 13 мар
- Бойцы ВС РФ освободили Суджу в Курской области от украинских боевиков
- 12 мар
- ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
- 12 мар
- Армия России освободила пять населенных пунктов в Курской области
- 11 мар
- Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР
- 8 мар
- Силы ПВО РФ за сутки сбили пять бомб JDAM и 178 беспилотников ВСУ
- 7 мар
- Силы ПВО РФ за неделю сбили 21 бомбу JDAM производства США
- 5 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении
Читайте также
47%
-1.05 93.61
-0.65
Нашли ошибку?