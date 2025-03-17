«Мы рады вам»: как проходит эвакуация жителей Суджи

Эфирная новость 13 0

Жителей Суджи эвакуируют из зоны боевых действий

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Многие из них месяцами прятались в подвалах, а теперь, наконец, обретают шанс на безопасность и медицинскую помощь.

Вместе с продвижением наших подразделений ни на минуту не прекращается эвакуация в безопасные районы жителей Суджи, которые месяцами прятались в подвалах во время оккупации.

Вывозить людей приходится под непрерывными обстрелами боевиков. Многие из беженцев находятся в тяжелом состоянии. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев подробно рассказал о работе специалистов в ходе эвакуации.

Символичная надпись «Мы рады вам» встречает съемочную группу на заправке на въезде в Суджу.

В самом городе по-прежнему неспокойно. Боевики ВСУ продолжают обстреливать и без того разрушенные кварталы.

В таких тяжелых условиях бойцы спецназа «Ахмат» продолжают вывозить мирных жителей из Суджи.

— Вот эвакуируем бабулю. Вас как зовут?

— Меня зовут Валентина Степановна, я живая, — говорит женщина.

Среди беженцев много пожилых и маломобильных граждан. Только в одной машине бойцы вывезли около десяти человек. Из них двое колясочников.

Состояние беженцев нельзя назвать нормальным. Местные жители месяцами не выходили из подвалов, укрывались от обстрелов и питались чем придется. Поэтому полевые врачи сразу оказывают им первую медицинскую помощь.

«Женщине с повышенным давлением делают инъекцию, дают лекарства и готовят капельницу», — отметил корреспондент.

Здесь же помогают и тем, кто под обстрелами прорывался к мирным жителям, рискуя собой, чтобы спасти их.

Одному из бойцов еще повезло — зацепило не так сильно. Осколочное ранение в ногу навылет. Впереди восстановление в госпитале. Но самое главное — жив и дух не сломлен.

Самый долгожданный момент — эвакуированных жителей Суджи встречают родственники. Они не виделись и ничего не знали о них на протяжении семи месяцев.

Впереди пункт временного размещения и реабилитация. Но забыть весь кошмар жители Суджи смогут не скоро.

Тема:
Курская область
17 мар
Заставили воевать: танкисты ВСУ жаловались жителям Суджи на своих командиров
17 мар
Минобороны раскрыло подробности освобождения Косицы и Черкасского Поречного
17 мар
Гаубицы Д-30 уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 мар
Четверо украинских боевиков признали вину за нападение на Суджу
17 мар
«Град» накрыл пехоту ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
16 мар
Над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников
16 мар
СК возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области
16 мар
Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
16 мар
Число эвакуированных из Суджи россиян достигло 395 человек
16 мар
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства ВСУ жителей Суджи
-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
«Мы рады вам»: как проходит эвакуация жителей Суджи
15:52
В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар
15:51
Как сохранить мужское здоровье? Диетолог о пяти важных продуктах в рационе
15:34
Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией
15:20
«Глубоко благодарен»: Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции
15:10
Долго болела: умерла актриса фильма «После любви» Эмили Декенн

Сейчас читают

«Мальчик для битья» ударил по авианосцу США: Трамп умиротворит Иран силой?
Трамп рассказал, когда планирует провести разговор с Путиным
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской