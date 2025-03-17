«Мы рады вам»: как проходит эвакуация жителей Суджи

Многие из них месяцами прятались в подвалах, а теперь, наконец, обретают шанс на безопасность и медицинскую помощь.

Вместе с продвижением наших подразделений ни на минуту не прекращается эвакуация в безопасные районы жителей Суджи, которые месяцами прятались в подвалах во время оккупации.

Вывозить людей приходится под непрерывными обстрелами боевиков. Многие из беженцев находятся в тяжелом состоянии. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев подробно рассказал о работе специалистов в ходе эвакуации.

Символичная надпись «Мы рады вам» встречает съемочную группу на заправке на въезде в Суджу.

В самом городе по-прежнему неспокойно. Боевики ВСУ продолжают обстреливать и без того разрушенные кварталы.

В таких тяжелых условиях бойцы спецназа «Ахмат» продолжают вывозить мирных жителей из Суджи.

— Вот эвакуируем бабулю. Вас как зовут?

— Меня зовут Валентина Степановна, я живая, — говорит женщина.

Среди беженцев много пожилых и маломобильных граждан. Только в одной машине бойцы вывезли около десяти человек. Из них двое колясочников.

Состояние беженцев нельзя назвать нормальным. Местные жители месяцами не выходили из подвалов, укрывались от обстрелов и питались чем придется. Поэтому полевые врачи сразу оказывают им первую медицинскую помощь.

«Женщине с повышенным давлением делают инъекцию, дают лекарства и готовят капельницу», — отметил корреспондент.

Здесь же помогают и тем, кто под обстрелами прорывался к мирным жителям, рискуя собой, чтобы спасти их.

Одному из бойцов еще повезло — зацепило не так сильно. Осколочное ранение в ногу навылет. Впереди восстановление в госпитале. Но самое главное — жив и дух не сломлен.

Самый долгожданный момент — эвакуированных жителей Суджи встречают родственники. Они не виделись и ничего не знали о них на протяжении семи месяцев.

Впереди пункт временного размещения и реабилитация. Но забыть весь кошмар жители Суджи смогут не скоро.