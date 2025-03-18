Задержан стендап-комик Артемий Останин при попытке покинуть Россию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 57 0

Известно, что во время своих выступлений стендапер начал шутить над героями спецоперации в унизительной форме.

Задержан стендап-комик Артемий Останин при попытке покинуть Россию

Фото: скриншот с сайта: YouTube/Артемий Останин

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Тема:
Спецоперация

Задержан стендап-комик Артемий Останин при попытке пересечь границу РФ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Он подозревается в возбуждении ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, что соответствует 282-й статье УК РФ. Известно, что во время своих выступлений Останин начал шутить над героями спецоперации в унизительной форме.

«В ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — гласит официальный комментарий силового ведомства.

В данный момент со стендапером проводятся процессуальные действия в столице. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Театра на Таганке, известного игрой в фильме «Аджика», Дмитрия Трусова задержали с запрещенными веществами в столице.

Произошло это в районе станции метро Улица 1905 года. Правоохранители остановили автомобиль, в котором находился артист. При обыске у него обнаружили сверток, предположительно, с наркотиками. Вещество, было изъято и направлено на исследование.

Тема:
Спецоперация
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