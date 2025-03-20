ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на Воронежскую область

Никто из мирных граждан не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 20 марта над регионом было сбито порядка 40 беспилотников ВСУ.

«В трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.

Он уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе по-прежлнему сохраняется. По предварительным данным, каких-либо разрешений на земле также не зафиксировано.

Иные подробности не приводятся.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на донецком направлении. Военные используют как большие беспилотники самолетного типа, так и небольшие коптерные «мавики».