Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

С ними работают психологи МЧС.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Порядка 525 человек были эвакуированы из Суджанского района Курской области с момента освобождения Суджи. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
«С 12 марта с приграничной территории вывезены 525 человек. В 67 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 6,5 тысяч человек», — указано в публикации.
Известно, что эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым. С людьми работают психологи МЧС. Также ведомство обеспечивает регион гуманитарной помощью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж убитой ВСУ в Судже беременной девушки рассказал о поисках ее тела. Вооруженные силу Украины (ВСУ) убили 28-летнюю беременную девушку Нину Кузнецову. Об этом стало известно 7 августа. Ее тело нашли в Суджанской больнице. Об этом 5-tv.ru рассказал муж убитой Артем Кузнецов. Тело удалось найти благодаря слаженной работе волонтеров отряда «Патриот», отметил мужчина. Они следовали по предоставленным им координатам. Девушка погибла в результате обстрела ВСУ.
- 19 мар
- ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки
- 19 мар
- Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области
- 19 мар
- Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 мар
- Все позади: как проходит эвакуация мирных жителей из Суджи
- 19 мар
- Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков ВСУ под Курском. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 мар
- Новые факты: как идет расследование СК убийства мирных жителей в Курской области
- 18 мар
- Более 500 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области
- 18 мар
- В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ
- 18 мар
- Операторы БПЛА помогли штурмовикам занять позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 мар
- В Часовом Яре уничтожен КНП ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
47%
1.35 90.83
3.26
Нашли ошибку?