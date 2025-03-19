Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Порядка 525 человек были эвакуированы из Суджанского района Курской области с момента освобождения Суджи. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«С 12 марта с приграничной территории вывезены 525 человек. В 67 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 6,5 тысяч человек», — указано в публикации.

Известно, что эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым. С людьми работают психологи МЧС. Также ведомство обеспечивает регион гуманитарной помощью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж убитой ВСУ в Судже беременной девушки рассказал о поисках ее тела. Вооруженные силу Украины (ВСУ) убили 28-летнюю беременную девушку Нину Кузнецову. Об этом стало известно 7 августа. Ее тело нашли в Суджанской больнице. Об этом 5-tv.ru рассказал муж убитой Артем Кузнецов. Тело удалось найти благодаря слаженной работе волонтеров отряда «Патриот», отметил мужчина. Они следовали по предоставленным им координатам. Девушка погибла в результате обстрела ВСУ.