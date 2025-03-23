Поплавская раскритиковала блогера Апачева, разрисовавшего стены в Судже
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Вся информация по поводу его действий в Курской области передана на рассмотрение в правоохранительные органы.
Актриса Яна Поплавская прокомментировала действия блогера Акима Апачева, который нарушил запрет оперштаба на въезд в приграничную зону Курской области и нанес на стены домов в Судже ряд граффити, в том числе с использованием ненормативной лексики. Свое недовольство его поведением знаменитость высказала в своем Telegram-канале.
«Вопрос „зачем?“ Как вы понимаете не для волонтерской работы, не для доставки гумпомощи бойцам и не для концерта на передовой, это нерабочие версии. А для того чтобы хайпануть…» — дала оценку инциденту она.
Более того, Поплавская спрогнозировала, что запомнят Апачева, вопреки его ожиданиям, вовсе «не как достойного мужика».
Известно, что после того, как Апачев расписал дома, он посоветовал гражданам самим избавляться от его художеств, если они им не по душе.
Прежде, врио главы Курской области Александр Хинштейн уже назвал поступок блогера «наглой провокацией».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Апачеву грозит наказание за содеянное в Судже.
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