«Будем живы»: над освобожденной Суджей впервые раздался колокольный звон

Город в Курской области был возвращен под контроль из украинской оккупации 13 марта.

Над Суджей в Курской области впервые раздался колокольный звон после ее освобождения. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Сергей Прудников.

Он отметил, что Покровский храм в центре города находится в плачевном состоянии после действий украинских националистов: иконостасы перевернуты, а алтарь разрушен. Единственное, что осталось невредимым — это колокола.

Боец теробороны с позывным «Деснай», несмотря на опасность, взял на себя смелость позвонить в каждый колокол, ведь противник еще может атаковать дронами. По словам наших военных, это первый звон над Суджей после ее освобождения.

«Будем живы», — сказал российский боец.

Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения боевиков ВСУ в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе, что стало полной неожиданностью для противника.

Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в шести-семи километрах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как проходит эвакуация мирных жителей из Суджи.